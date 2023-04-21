محافظ بني سويف يعقد لقاءً أبويا مع الأيتام.. ويوجه بالعمل على تلبية مطالبهم

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على عقد لقاء أبوي والجلوس مع أبناء مصر من الأيتام ، وذلك خلال زيارته المعتاد عليها من سنوات لدور الأيتام في كافة أعياد المصريين، مداعبا الأطفال الصغار بشكل أبوي ملفت، مما أدخل السرور على نفوسهم وسط ضحكات مبهجة وسعادة غامرة في هذه الأيام السعيدة التي يعيشها المصريون احتفاءً بعيد الفطر المبارك ( أعاد الله وأدام الأعياد على مصرنا الغالية ) في لفتة رائعة.

حيث زار المحافظ " صباح أول أيام عيد الفطر المبارك" دار رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة والمعايدة على الأطفال صباح أول أيام العيد، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس المدينة، محمد سيد رئيس جمعية رعاية المؤسسات.

وفي لقائه الأبوي بهم، استمع المحافظ لكل طفل "على حدة" دون حضور مسؤولي الدار ليتسنى لهم الكلام بحرية مطلقة، حيث أنصت لهم ولمطالبهم، وكلف مكتبه بتسجيل مطالبهم بالتفصيل لاستيضاحها واتخاذ اللازم حيالها ، موجها بعمل قافلة صحية شهرية للكشف على الأطفال لكل دور الأيتام وعمل ملف صحي لكل طفل لتيسير المتابعة لهم.

وحرص المحافظ على التوجيه بتسليم العيديات، سائلهم ماذا ستفعلون بها ، ومستمعا لهم بإصغاء ، ومداعبا البعض، موجها القائمين على الدار بالحرص على ادخال الفرحة لنفوسهم ، وأن لا يشعروا بأي فرق عن غيرهم من الأطفال ، قائلا ( أبناؤنا الأيتام في عين مصر وقيادتها السياسية وحكومتها ).

أكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير أوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، حيث استمع لمطالب ومقترحات أبناء الدار والقائمين عليها والتي وعد بدراستها وتلبيتها، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور رعاية الأيتام، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقرب من المواطنين والتلاحم معهم في أفراحهم وفي كل المناسبات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم والأكثر احتياجاً.

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