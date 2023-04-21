الخارجية الروسية: خطة السلام الصينية من الممكن أن تكون أساسا للتهدئة في أوكرانيا

قال ميخائيل جالوزين، نائب وزير الخارجية الروسي، إن هناك بعض البنود في خطة السلام التي عرضتها الصين من الممكن أن تكون أساسا لجهود السلام المستقبلية مع أوكرانيا والدول الغربية.

وأضاف جالوزين في تصريحات صحفية لـ RT الروسية: "نحن ممتنون لشركائنا الصينيين على نواياهم الصادقة ورغبتهم في المساهمة بحل الأزمة الأوكرانية"، لافتا إلى أن الصين روسيا لديهم مواقف مشتركة بشأن قضايا مثل أهمية ميثاق الأمم المتحدة، وعدم قابلية أمن الدول للتجزئة عن غيره من القضايا.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو وبكين شريكان استراتيجيان، وأن هناك بعض بنود خطة السلام التي قدمها زملاؤنا الصينيون يمكن أن تكون أساسا لجهود السلام في المستقبل.