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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ألعاب ترفيهية ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب دمياط

احتفالات الشباب والرياضة
احتفالات الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط (إدارة الشباب) برعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

 

أطلقت فعاليات المبادرة بمركز شباب دقهلة  التابع لإدارة السرو، أول أيام عيد الفطر المبارك ، برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

 

تتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب  و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

 

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات.

 

تنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في العام الماضي، تأكيداً على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي و تطوير البرامج و الأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة .

بالبلالين .. دمياط تستعد لاستقبال عيد الفطر

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دمياط الشباب والرياضة محافظ دمياط وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي تنس الطاولة عيد الفطر احتفال

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