عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة عيد الفطر ويشيدون بجهود وزارة الأوقاف.. صور

صلاة العيد
صلاة العيد

شهد اليوم الجمعة 21/ 4/ 2023م عدد من المحافظين ونوابهم صلاة عيد الفطر المبارك 1444هــ بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية.


وقد أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال  أداء صلاة عيد الفطر المبارك. 


وأشاد المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف الدعوية خلال شهر رمضان المبارك وبالروحانيات التي امتلأت بها مساجد الجمهورية خلال الشهر الفضيل.

 

خطبة الجمعة


وخلال خطبته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا في يوم عظيم من أيام الله هو يوم الفطر، ويوم الجائزة، فللصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله (عز وجل) فرح بصومه، والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، نسأل الله (عز وجل) أن يحسن جائزتنا جميعًا، وأن يتقبل منا جميعًا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعلنا في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من المقبولين أصحاب الجائزة الفائزين بها يوم الدين إن شاء الله.

 

وأكد أن حياة المؤمن لا تتوقف عن طاعة الله في أي لحظة من لحظاته، لأن الله (عز وجل) أخفى رحمته في طاعاته، وأخفى غضبه في معاصيه، وأنت لا تدري بأي طاعة ترحم، ولا بأي معصية تؤخذ، وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) كثيرًا ما يسأل الله (عز وجل) حسن الخاتمة، يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ"، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الطاعة.

342341707_3508072106133097_2483380708979496932_n
342341707_3508072106133097_2483380708979496932_n
342493491_1087846085616139_8034208632087505589_n
342493491_1087846085616139_8034208632087505589_n
342520826_110801785326644_6424993044828682040_n
342520826_110801785326644_6424993044828682040_n
342540099_2512229622262471_7035452287273633596_n
342540099_2512229622262471_7035452287273633596_n
عيد الفطر صلاة عيد الفطر وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

بيراميدز يقترب من التعاقد مع حارس مرمي الزمالك

فضل الله بعد عقوبة كهربا: لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

مسئول روسي يكشف مفاجأة بشأن استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الكيمائية

حكم زيارة القبور في العيد.. هل تحرم بهذا اليوم؟

4 مجالات أبرزها البنوك والعقارات.. الدولة تهادي أبناءها بالخارج بشركة خاصة لاستثمار أموالهم

محمد رمضان ضيف صاحبة السعادة غدا

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

بعد 13 سنة زواج.. هناء: بيرفض يوديني الكوافير وجابلي مكواة حرقت شعري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

هي دي العيدية| أسعار الذهب تشهد تراجعا محليًا وعالميًا

فيديو

محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي.. القائمة الكاملة لـ أفلام عيد الفطر 2023

اوعى تشويها على النار| الطريقة الصحيحة لعمل الرنجة.. فيديوجراف

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ