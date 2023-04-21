المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة عيد الفطر ويشيدون بجهود وزارة الأوقاف.. صور

شهد اليوم الجمعة 21/ 4/ 2023م عدد من المحافظين ونوابهم صلاة عيد الفطر المبارك 1444هــ بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية.



وقد أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وأشاد المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف الدعوية خلال شهر رمضان المبارك وبالروحانيات التي امتلأت بها مساجد الجمهورية خلال الشهر الفضيل.

خطبة الجمعة



وخلال خطبته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا في يوم عظيم من أيام الله هو يوم الفطر، ويوم الجائزة، فللصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله (عز وجل) فرح بصومه، والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، نسأل الله (عز وجل) أن يحسن جائزتنا جميعًا، وأن يتقبل منا جميعًا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعلنا في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من المقبولين أصحاب الجائزة الفائزين بها يوم الدين إن شاء الله.

وأكد أن حياة المؤمن لا تتوقف عن طاعة الله في أي لحظة من لحظاته، لأن الله (عز وجل) أخفى رحمته في طاعاته، وأخفى غضبه في معاصيه، وأنت لا تدري بأي طاعة ترحم، ولا بأي معصية تؤخذ، وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) كثيرًا ما يسأل الله (عز وجل) حسن الخاتمة، يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ"، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الطاعة.

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