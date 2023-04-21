وكيل صحة بالشرقية يتابع خطة الطوارئ بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية منافذ تقديم الخدمة الطبية بالزقازيق، لمتابعة وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المنافذ، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

جاءت الزيارة الأولى لمستشفى الزقازيق العام وتفقد وكيل الوزارة خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وقام بمناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال فترة عيد الفطر المبارك، مقدماً التهنئة للفرق الطبية والمرضى بهذه المناسبة العطرة، كما تأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة بقسم الإستقبال والطوارئ، موجهاً بزيادة عدد الكراسي المتحركة، لتغطية الحالات المرضية ومصابي الحوادث، نظراً لاستقبال المستشفى حالات الطوارئ بالمحافظة اليوم الجمعة، وتعزيز ذلك من المستشفيات المجاورة، مع تنظيم بعض غرف الملاحظة، والتأكد من تطبيق المسافات البينية بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما كلف مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول الحضانات وأقسام الأطفال بالمديرية، بالمتابعة المباشرة بالتناوب لقسم الإستقبال علي مدار اليوم، كما وجه بسرعة دمج صيدلية الإستقبال مع صيدلية الطوارئ بمكان واحد قريب من الاستقبال، متفقدا قسم القلب، والعناية المركزة للقلب، والعناية المركزة للطوارئ، وقسم الحضانات، وقام بمناظرة السجلات الطبية للحالات بهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تلاحظ وجود عطل بالمحفف بوحدة المغسلة، ووجه بسرعه إصلاحه، مع تعاون المستشفيات المجاورة في غسل المفروشات لحين الانتهاء من الصيانة، كما كلف مدير المستشفى بإحكام غلق الفتحات والأبواب المؤدية لخزانات الأكسجين، والتي تأتي ضمن إجراءات السلامة والصحة المهنية.

كانت الزيارة الثانية لمكتب صحة ثان الزقازيق حيث قام خلالها بالتأكد من تواجد الفرق الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، الخاصة بوحدات الرعاية الأولية، وانتظام عمل التطعيمات الروتينية، وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد ١٩، مقدماً التهنئة للفرق الطبية، وقام بتوزيع الحلوي عليهم، وقام بالاطمئنان على سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

وكانت الزيارة الثالثة لمستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق، تفقد "مسعود" خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بقسم الإستقبال، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، باستثناء المدير المناوب للمستشفى، وقرر وكيل الوزارة بإحالته للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

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