عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة بالشرقية يتابع خطة الطوارئ بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية منافذ تقديم الخدمة الطبية بالزقازيق، لمتابعة وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المنافذ، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

 

جاءت الزيارة الأولى لمستشفى الزقازيق العام وتفقد وكيل الوزارة خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وقام بمناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال فترة عيد الفطر المبارك، مقدماً التهنئة للفرق الطبية والمرضى بهذه المناسبة العطرة، كما تأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة بقسم الإستقبال والطوارئ، موجهاً بزيادة عدد الكراسي المتحركة، لتغطية الحالات المرضية ومصابي الحوادث، نظراً لاستقبال المستشفى حالات الطوارئ بالمحافظة اليوم الجمعة، وتعزيز ذلك من المستشفيات المجاورة، مع تنظيم بعض غرف الملاحظة، والتأكد من تطبيق المسافات البينية بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما كلف مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول الحضانات وأقسام الأطفال بالمديرية، بالمتابعة المباشرة بالتناوب لقسم الإستقبال علي مدار اليوم، كما وجه بسرعة دمج صيدلية الإستقبال مع صيدلية الطوارئ بمكان واحد قريب من الاستقبال، متفقدا قسم القلب، والعناية المركزة للقلب، والعناية المركزة للطوارئ، وقسم الحضانات، وقام بمناظرة السجلات الطبية للحالات بهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تلاحظ وجود عطل بالمحفف بوحدة المغسلة، ووجه بسرعه إصلاحه، مع تعاون المستشفيات المجاورة في غسل المفروشات لحين الانتهاء من الصيانة، كما كلف مدير المستشفى بإحكام غلق الفتحات والأبواب المؤدية لخزانات الأكسجين، والتي تأتي ضمن إجراءات السلامة والصحة المهنية.

 

وكيل صحة الشرقية: تأمين طبي وانتشار العيادات المتنقلة خلال أيام العيد

كانت الزيارة الثانية لمكتب صحة ثان الزقازيق حيث قام خلالها بالتأكد من تواجد الفرق الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، الخاصة بوحدات الرعاية الأولية، وانتظام عمل التطعيمات الروتينية، وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد ١٩، مقدماً التهنئة للفرق الطبية، وقام بتوزيع الحلوي عليهم، وقام بالاطمئنان على سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

 

وكانت الزيارة الثالثة لمستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق، تفقد "مسعود" خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بقسم الإستقبال، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، باستثناء المدير المناوب للمستشفى، وقرر وكيل الوزارة بإحالته للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

IMG-20230421-WA0057
IMG-20230421-WA0057
IMG-20230421-WA0056
IMG-20230421-WA0056
IMG-20230421-WA0055
IMG-20230421-WA0055
IMG-20230421-WA0054
IMG-20230421-WA0054
IMG-20230421-WA0053
IMG-20230421-WA0053
الشرقية عيد الفطر المستلزمات الطبية صحة الشرقية وزارة الصحة وكيل صحة الشرقية الخدمات الطبية الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

بيراميدز يقترب من التعاقد مع حارس مرمي الزمالك

فضل الله بعد عقوبة كهربا: لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

بأول أيام عيد الفطر.. انتظام حركة الصادرات والواردات في الموانئ البحرية المصرية

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مسئول روسي يكشف مفاجأة بشأن استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الكيمائية

حكم زيارة القبور في العيد.. هل تحرم بهذا اليوم؟

4 مجالات أبرزها البنوك والعقارات.. الدولة تهادي أبناءها بالخارج بشركة خاصة لاستثمار أموالهم

محمد رمضان ضيف صاحبة السعادة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

هي دي العيدية| أسعار الذهب تشهد تراجعا محليًا وعالميًا

فيديو

محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي.. القائمة الكاملة لـ أفلام عيد الفطر 2023

اوعى تشويها على النار| الطريقة الصحيحة لعمل الرنجة.. فيديوجراف

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ