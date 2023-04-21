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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة قمح عاجلة من الولايات المتحدة تصل تونس لإنقاذها من أزمة غذاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الجمعة 21 إبريل 2023، بالشكر إلى السلطات الأمريكية على مبادرتها بتوفير شحنة من القمح الصلب تقدّر ب 25 الف طن إلى تونس بالتنسيق مع البنك الدولي.

 

وقالت الوزارة بالمناسبة المبادرة تعكس العلاقات الودّية القائمة بين الشعبين الصديقين وتترجم التضامن والتنسيق المثمرين بين تونس والولايات المتحدة الامريكية في مواجهة التحديات والأزمات الدولية على غرار أزمة الغذاء.

 

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، صباح اليوم الجمعة 21 إبريل 2023، وصول باخرة محمّلة بأكثر من 25 ألف طن من القمح الأمريكي الصلب لمساعدة الشعب التونسي في مواجهة نقص الإمدادات، كما ورد في بلاغ اطلع عليه "الترا تونس".

 

وأضافت السفارة، في ذات البيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي حريصان بالشراكة مع ديوان الحبوب على توفير هذا المكوّن الأساسي لعديد الأطعمة التونسية التي تعتمد على الحبوب.

 

وقد أكد السفير الأمريكي في تونس جوي هود "مساهمة اليوم تهدف إلى ضمان توفر القمح الأمريكي للأسر التونسية استعدادًا لعيد الفطر، خاصة الأسر التي هي في أمس الحاجة إليه"، وفق تعبيره. 

 

يُذكر أن تونس تقوم بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب عادة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي، كما تعيش البلاد على وقع شح مائي خلال السنوات الأخيرة وهو ما أثر على إنتاج الموسم الحالي من الحبوب.

تونس القمح الولايات المتحدة الامريكية شحنة

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