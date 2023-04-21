بريطانيا: يجب وقف العنف وحماية المواطنين في السودان

قالت الحكومة البريطانية اليوم، إنه يجب وقف العنف وحماية المدنيين في السودان.

وناشد رئيس الوزراء البريطاني، الجميع بوقف أعمال القتال في السودان فورا.

وقد قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن الوضع في السودان رهيب. مضيفا، أن إجلاء رعايا الدول من السودان محفوف بالمخاطر ومعقد.

أشارت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس الخميس، إنها تراقب الوضع في السودان ونخطط للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.

أكد البنتاجون، أنه أرسل تعزيزات عسكرية تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، نعمل على نشر "قدرات" إضافية بالمنطقة لتأمين مغادرة موظفي السفارة الأميركية من السودان عند الضرورة.