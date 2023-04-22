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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: نعكف على "تخطيط محكم" بشأن بالصراع الدائر حاليا في السودان

صدى البلد

أعلنت الحكومة البريطانية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن وزارة الدفاع تعكف على وضع "تخطيط محكم" فيما يتعلق بالصراع الدائر حاليا في السودان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشرته قناة "سكاي نيوز" يفيد بأن بريطانيا تضع قوات وطائرات في وضع استعداد بقاعدة عسكرية في الخارج في حالة الحاجة إليها لإجلاء موظفي السفارة والرعايا البريطانيين.

وقالت الحكومة البريطانية إنها "تنسق مع شركائها الدوليين لتقديم المساعدة القنصلية لرعاياها ودعم الموظفين الدبلوماسيين".

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وأضافت: "وزارة الدفاع تدعم وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في تخطيطها المحكم لمختلف الحالات الطارئة".

وفي وقت سابق من أمس، تحدث رئيس الوزراء ريشي سوناك مع رئيس جيبوتي لمناقشة الوضع الأمني ​​في السودان وسبل حماية رعايا كلا البلدين.

وقال الجيش السوداني في وقت سابق إنه وافق على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ الجمعة للسماح للمواطنين بالاحتفال بعيد الفطر بعد قتال استمر قرابة أسبوع بين قواته وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

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