بعد تناول الفسيخ والرنجة.. اصنعي معطر طبيعي لمنزلك وتخلصي من الرائحة الكريهة

اعتاد جميع المصريين على تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد، وهذا يجعل ربة المنزل تريد التخلص من الرائحة الكريهة وتعطر المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك صنع معطر لمنزلك يخلصك من الرائحة الكريهة .

قدمت خبيرة الأقتصاد المنزلي هبة محمد طريقة عمل معطر منزلى .

مكونات المعطر المنزلي

· 6 ملاعق كبيرة جيلاتين

· لون طعام

· 2 ملعقة صغيرة زيت عطر

· كوب ونصف ماء

· برطمان قديم

طريقة تحضير المعطر

- يذاب الجيلاتين في وعاء به معيار الماء على النار.

- يضاف اللون والزيت العطري على الجيلاتين بعد إذابته ويقلب جيدًا.

- يفرغ محتوى المعطر في البرطمان ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك المحتوى، ويصبح حينها جاهزا للاستخدام في أي وقت ويمكن وضعه بأي مكان في المنزل حسب الرغبة.