عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تناول الفسيخ والرنجة.. اصنعي معطر طبيعي لمنزلك وتخلصي من الرائحة الكريهة

بعد تناول الفسيخ
بعد تناول الفسيخ والرنجة إصنعي معطر طبيعي لمنزلك وتخلصي من

اعتاد جميع المصريين على تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد، وهذا يجعل ربة المنزل تريد التخلص من الرائحة الكريهة وتعطر المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك صنع معطر لمنزلك يخلصك من الرائحة الكريهة .

 قدمت خبيرة الأقتصاد المنزلي هبة محمد طريقة عمل معطر منزلى .

يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد لا تعرفها من قبل عن الشمر

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

مكونات المعطر المنزلي

· 6 ملاعق كبيرة جيلاتين
· لون طعام
· 2 ملعقة صغيرة زيت عطر
· كوب ونصف ماء
· برطمان قديم

طريقة تحضير المعطر

- يذاب الجيلاتين في وعاء به معيار الماء على النار.
- يضاف اللون والزيت العطري على الجيلاتين بعد إذابته ويقلب جيدًا.
- يفرغ محتوى المعطر في البرطمان ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك المحتوى، ويصبح حينها جاهزا للاستخدام في أي وقت ويمكن وضعه بأي مكان في المنزل حسب الرغبة.

سرطان السرطان ربة المنزل المصريين الفسيخ والرنجة الاقتصاد المنزلي الجيلاتين أيام العيد تناول الفسيخ الزيت العطري تناول الفسيخ والرنجة الرائحة الكريهه يحمى من السرطان ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد لا تعرفها من قبل عن الشمر

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

أكل فاسد وأسماك محرمة دوليا.. صاحبة مطعم تكشف تفاصيل مرعبة

متحذفوش مشاهدي وهذا الفيلم تسبب في طلاقي.. 10 تصريحات لسهير رمزي تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

أجر صيام رمضان وست من شوال.. لماذا يعادل العام الكامل؟

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية" |صور

طرق صرف المعاش من المحافظ الإلكترونية في دقائق | تيسيرات لفاقدي الفيزا

بعد تناول الفسيخ والرنجة.. اصنعي معطر طبيعي لمنزلك وتخلصي من الرائحة الكريهة

جماعة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى قتل مسؤولا بارزا في مالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندي يعثر على كنز عمره 136 عامًا أسفل منزل.. لن تصدق ما فعله

الزنجبيل والريحان.. اكتشف أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات

تكسير وشد شعر.. شجار عنيف بين عروسين هنود في الكوشة

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ