4 علاجات منزلية للتخلص من الرائحة الكريهة للأحذية

مشكلة الرائحة الكريهة للأحذية هي مشكلة شائعة، حيث إن أحذية معظم الأشخاص لها رائحة كريهة، وقد تكون قدميك مبللتين في كثير من الأحيان، بسبب بقاء الرطوبة في الأحذية والجوارب ثابتة. في مثل هذه الحالة ، يتسبب العرق والبكتيريا في رائحة حذائك فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك استخدامها لمنع رائحة حذائك الكريهة والحفاظ على رائحتها رائعة.

اغسل الأحذية والنعل الداخلي اغسل



حذائك ونعلك بانتظام في حال كانت رائحة الحذاء كريهة. لإزالة الرائحة من الحذاء يجب غسلها بالماء البارد.

احتفظ بالحذاء في مكان بارد



الأشخاص الذين تتحلل رائحة أحذيتهم كريهة ، يجب أن يحافظوا على أحذيتهم في مكان بارد ومظلل. نتيجة لذلك ، لا تحصل البكتيريا على فرصة لتزدهر ويتم الحفاظ على الأحذية من الرائحة الكريهة.

ضع مزيل العرق على القدمين



ففي معظم الحالات تأتي الرطوبة في الحذاء بسبب التعرق في القدمين. ولكن إذا ظلت قدميك جافة ، فلن تتمكن البكتيريا من النمو. في هذه الحالة ، ضعي مزيل العرق على قدميك. هذا سوف يمنع البكتيريا من النمو.

ارتدِ جوارب ماصة للعرق



القطنية غير قادرة على امتصاص العرق. لذلك ، لمنع الرائحة من الحذاء ، فإن ارتداء الجوارب الممتصة للعرق هو خيار جيد. هذه الجوارب متوفرة بسهولة في السوق. تمتص هذه الجوارب العرق بسرعة كبيرة وتمنع البكتيريا من النمو.



اختر النعال القابلة للغسل



يمكنك تجربة النعال القابلة للغسل. هذه مصنوعة من قماش قطن تيري ولها نعل مطاطي من اللاتكس. للحفاظ على نضارتها ، اغسلها بعد ارتدائها ثلاث إلى ست مرات.