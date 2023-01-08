لا تستخف برائحة القدم.. اعرف مرضك من رائحة جسمك

تنجم رائحة الجسم عن البكتيريا والعرق على السطح، لهذا السبب يتم الحديث دائمًا عن الاهتمام بنظافة الجسم بانتظام، لكن ليس من الضروري أن تكون الرائحة الكريهة المنبعثة منك دائمًا نتيجة لسوء النظافة، في بعض الأحيان يمكن أن يكون أيضًا علامة على تقدم بعض الأمراض.

عادة، عندما يكون لدى شخص ما رائحة كريهة من فمه أو جسده ، كل ما يمكننا التفكير فيه هو أن الشخص لم ينظف أسنانه بالفرشاة أو لم يستحم، يمكن أن يرتبط هذا المفهوم العام أيضًا بالصحة. في مثل هذه الحالة ، من الضروري الانتباه إليها في الوقت المناسب يمكنك هنا التعرف على أجزاء الجسم التي ترتبط منها الرائحة الكريهة بمرض أو عدوى.



لا تستخف برائحة القدم

وفقًا لـ NHS ، فإن السبب الرئيسي لرائحة القدم السيئة هو تراكم العرق ويمكن أن يؤدي إلى عدوى بكتيرية وفطرية مثل قدم الرياضي. يمكن أن تتأثر كمية العرق بالطقس وممارسة الرياضة، في مثل هذه الحالة ، يمكن أن يكون غسلها بانتظام بماء نظيف ودافئ مفيدًا. إذا استمرت المشكلة ، فاستشر الطبيب.

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على المرض



بشكل عام، رائحة الفم الكريهة هي نتيجة لسوء صحة الفم، ولكن في بعض الحالات ، يُنظر إلى رائحة الفم الكريهة أيضًا على أنها علامة على أمراض خطيرة، يمكن أن يشمل ذلك التنقيط الأنفي اللاحق والتهابات الجهاز التنفسي واللوزتين والجيوب الأنفية والسكري وأمراض الكبد والكلى بالإضافة إلى بعض اضطرابات الدم.

بصرف النظر عن هذا، في بعض الحالات النادرة ، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة أيضًا علامة على اضطراب التمثيل الغذائي مثل السرطان أو حالات خطيرة أخرى.

رائحة الفم الكريهة

تحدث التهابات الأذن عادة في الأذن الوسطى ، والتي يمكن أن تكون بكتيرية أو فيروسية. غالبًا ما تكون العدوى مؤلمة بسبب التورم والاحتقان. كما يمكن أن يسبب إفرازات كريهة الرائحة، يمكن أن يكون هناك أيضًا مشكلة في ثقب الأذن.

رائحة زر البطن



وفقًا لـ Webmd ، هناك 70 نوعًا من البكتيريا في السرة. في مثل هذه الحالة ، من الطبيعي أن تكون رائحة العرق كريهة. يمكن إزالته بالماء والصابون، ولكن إذا استمرت الرائحة لفترة طويلة ، فقد تكون علامة على وجود عدوى. قد تشمل الالتهابات المحتملة داء المبيضات والعدوى البكتيرية وكيس البول المصاب.

رائحة كريهة قادمة من الجزء الخاص

من الطبيعي جدًا أن تختلف رائحة الأعضاء التناسلية عن باقي الجسم. لكن في بعض الأحيان تصبح هذه الرائحة قوية جدًا. مما قد يعني أشياء مختلفة للنساء والرجال يمكن أن تكون الرائحة القوية القادمة من الأعضاء التناسلية للمرأة ناتجة عن الالتهابات البكتيرية والفطرية ، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وسرطان عنق الرحم أو سرطان المهبل.

في حين أن الرائحة المنبعثة من الجزء الخاص من الرجال الالتهاب، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وعدوى الخميرة، والتهاب المسالك البولية.