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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. الاستحمام بالماء الساخن خطر على مرضى السكري

احترس الاستحمام بالماء
احترس الاستحمام بالماء الساخن خطر على مرض السكري

من أجل السيطرة على مرض السكري، يجب الابتعاد عن العادات التي تقلل منه، فما مدى خطورة الاستحمام بالماء الساخن في مرض السكري؟
 

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن حوالي 7.7 كرور روبية شخص في الهند هم مرضى السكري من النوع 2  من يكون عمره أكثر من 18 سنة هناك، حوالي 25 مليون شخص يعانون من مرحلة ما قبل السكري أكثر من نصف هؤلاء الناس لا يعرفون العواقب الخطيرة لمرض السكري ويجعلون مرض السكري خطيراً.

أخذ حمام الماء الساخن في مرض السكري؟

إذا أخذ مرضى السكري من النوع 2 حمامًا بالماء الساخن، فيمكنهم الحصول على بعض الفوائد يمكن تقليل مستويات HbA1c عن طريق أخذ حمام ساخن يقيس اختبار HbA1c متوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية تم تقديم هذه المعلومات في الاجتماع السنوي لـ EASD ، وفقًا لـ Scimex.

خطير على القدمين في مرض السكري

لكن الاستحمام بالماء الساخن جدًا يمكن أن يشكل خطورة على أقدام مريض السكري ينص NIDDK على أن غسل القدمين أو نقعها في ماء ساخن جدًا يمكن أن يجفف الجلد بسبب ذلك يمكن أن يكون هناك خطر الإصابة بالجروح أو تقشير الجلد أو العدوى في الوقت نفسه، يمكن لهذه العادة أيضًا أن تقضي على حساسية جلد القدمين.

يمكن أن يتدهور الأنسولين

إذا كنت تتناول حقن الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم، فاحذر عند الاستحمام بالماء الساخن. لأن مركز السيطرة على الأمراض ينص على أن الماء الساخن يرتاح ويوسع الأوعية الدموية بسبب امتصاص الأنسولين بسرعة في مثل هذه الحالة، يمكن أن يقلل الماء الساخن بالحقن من مستوى السكر بدرجة كبيرة عن طريق إفساد الأنسولين.

الماء الساخن يضر الجلد

يجب أن يهتم مرضى السكري بجلدهم بعناية لأنهم قد يعانون من المشاكل التالية إذا أخذوا حمامًا بالماء الساخن.

عدوى الجلد
حكة وطفح جلدي
جلد جاف
التهاب الجلد
مشاكل التئام الجروح
لا تتجاهل هذا

بودرة التلك بين أصابع القدم.

يقول خبراء الصحة أنه في مرض السكري، يجب تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدًا أنت تستخدم الماء الفاتر للاستحمام في الوقت نفسه، ضعي مرطبًا على الجلد قبل الاستحمام وبعد الاستحمام ، ضعي .

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