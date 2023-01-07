التموين: 290 جنيها زيادة في سعر طن قصب السكر هذا العام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم توريد نحو 277 ألف طن قصب من المزارعين، وذلك خلال 10 أيام منذ بدء موسم الحصاد في نهاية ديسمبر الماضي، وحتي اليوم السبت 7 يناير 2023، عبر 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، حيث تضمنت 187 ألف طن لمصنع كوم أمبو و45 ألف طن بمصنع إدفو بمحافظة أسوان و45 ألف طن لمصنع أرمنت بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيها لتصل إلي 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد خاصة بعد ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج والاسعار العالمية مؤكدا ان هذه الاسعار تحقق توازن بين تكلفة الانتاج وتحقيق ربح مجزِ للمزارعين.

وأكد الوزير ، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلي 90% من الإستهلاك قائلا أن الاحتياطي سيرتفع خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب بالإضافة إلي بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.

من جانبه ، قال اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات ( أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا ) لإنتاج السكر من القصب والبنجر وهي كوم امبو وادفو وقوص وارمنت ونجع حمادي وجرجا ودشنا وابو قرقاص، حيث أنه مستهدف استلام ما يقرب من 7.7 مليون طن قصب خلال موسم الحصاد الحالي لإنتاج نحو 850 ألف طن سكر ، حيث المخصصات المالية لسداد مستحقات المزارعين نحو 8 مليارات و470 مليون جنيه بعد رفع سعر التوريد إلي 1100 جنيه للطن الواحد.

وأضاف البديوي، أن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات التوريد في الحدود الأمنة بالرغم من تراجع المساحات المنزرعة إلي 235 ألف فدان هذا العام مقابل 248 ألف فدان خلال العام الماضي بواقع 13 ألف و500 فدانا.

وأوضح البديوي ، أنه يتم حاليُا تنفيذ خطة لرفع قدرات المصانع الإنتاجية بالإضافة إلي تطوير عمل المراجل البخارية التي تولد الطاقة المخصصة لتشغيل توربينات الطاقة للمصانع في ظل زيادة كميات الطاقة المستخدمة.

وأشار البديوي، إلى أن خطة تطوير المراجل يتم تنفيذها على مسارين، الأول تتضمن إحلال المواسير القديمة ، وإجراء بعض التحسينات بها وهو ما تنفيذه في 12 إلي 15 مرجل خلال الموسم الماضي علي مستوي مصانع الشركة، والثاني إعادة تأهيل خطوط البخار بالمصانع التي أصابها التهالك والتقادم ، لافتًا إلي أن إجراءات ترشيد الطاقة وفرت نحو 45 مليون جنيه العام الماضي.

ولفت إلي تنفيذ خطة شاملة بالتعاون مع وزارات الري والزراعة لتطوير نظام زراعة القصب وزيادة الإنتاجية، مشيراً الي ان هناك استجابة سريعة من القيادة السياسية بتحسين سلالة القصب الموجودة باعتبارها زراعة استراتيجية، وبناء علية بدأت وزارة الزراعة وضع خطة عاجلة، لافتاً الي ان شركة السكر تعد مشارك رئيسي في كل الإجراءات التي يتم تنفيذها، خاصة وأنها حلقة الوصل بين الجهات المنفذة والمزارعين وضامن لحقوقهم مستحقاتهم.

وأوضح أن وزارة الزراعة قامت بإنشاء صوبتين لإنتاج القصب بالشتلات عبر استخدام جينات الانسجة الخاصة بالقصب القوي عبر نظام تكنولوجي متطور في الزراعة لإنتاج محصول ذات إنتاجية مرتفعة، مشيراً الي ان هذا النظام يتم استخدامه لأول مرة ومن المتوقع ان يساهم في زيادة معدل إنتاج الفدان من القصب وكذلك السكر.

من جهته قال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لمصانع السكر والتكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية أن الطاقة الانتاجية لمصانع قصب السكر التابعة للشركة تصل إلي نحو 7 ملايين طن، مقسمة ما بين مليون 700 ألف طن لمصنع كوم أمبو ومليون و260 ألف طن لمصنع قوص.

وأضاف عمر، أن الطاقة الإنتاجية لمصانع إدفو وأرمنت ونجع حمادي تبلغ نحو مليون و100 ألف طن لكل منهم بينما مصنع دشنا تبلغ طاقته 700 ألف طن ونحو 460 ألف طن مصنع جرجا و180 ألف طن قصب لمصنع أبو قرقاص.

جاء ذلك خلال جولة علي مصنع كوم امبو التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية ، لمتابعة عمليات توريد محصول القصب بمشاركة عدد من قيادات الشركة.

وأكد العضو المنتدب الفني لمصانع السكر والتكرير أن معدل التوريد اليومي لمصنع كوم أمبو من القصب يصل إلي 15 ألف طن و10 آلاف طن لمصنع إدفو و10 آلاف طن لمصنع أرمنت لافتًا إلي أن المصانع تعمل على مدار الساعة بطاقة 3 ورديات عمل لإستقبال المحصول من المزارعين والعمل على سرعة صرف مستحقاتهم المالية.

من جهته قال المهندس سامي عبد المطلب رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحُبيبي بكوم أمبو بأسوان أنه مستهدف إنتاج 180 ألف طن سكر من القصب في مصنع كوم أمبو مشيرًا إلي ان إجمالي ما تم زراعته من محصول القصب بلغ 59 ألف فدان.

وأضاف عبد المطلب أنه متوقع إرتفاع المساحات المنزرعة بمحصول القصب عقب قرار الحكومة بزيادة سعر التوريد إلي 1100 جنيه للطن الواحد خلال الموسم الجاري بالإضافة إلي الإعتماد على نظام الشتلات في زراعة القصب والتي تعمل على زيادة إنتاج الفدان الواحد فضلا عن ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح عبد المطلب أن شركة السكر والصناعات التكاملية قامت بتخصيص قطعة أرض على مساحة 2500 متر مربع بنظام حق الإنتفاع لصالح وزارة البترول لإنشاء محطة غاز طبيعي بإستثمارات تصل إلي 88 مليون جنيه لخدمة عمليات التطوير بالمصنع فضلَا عن توصيل الغاز الطبيعي لأهالي مدينة كوم أمبو.