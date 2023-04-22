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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لن تصدق طوله.. العثور على أخطبوط ضخم بشاطئ بريطاني

لن تصدق طوله.. العثور
لن تصدق طوله.. العثور على أخطبوط ضخم على شاطئ بريطاني

انتشرت مجموعة من الصور المتداولة على فيسبوك مشاهد غريبة التقطها مغامر وابنته أثناء رحلة صيد لـ أخطبوط ضخم على حافة شاطئ بريطاني.

اكتشف مغامر يدعى زيجي أوستن المخلوق البحري الاستثنائي أثناء الصيد في هوبز نوز على طول ساحل توركواي في ديفون بالمملكة المتحدة البريطانية مع ابنته لورين.

ظن أوستن في البداية أن الأخطبوط "شبكة صيد بالية" على الشاطئ، لكنه أدرك أنه أخطبوط عملاق بعد أن لاحظ مخالبه.

قال أوستن إن الأخطبوط كان "أكبر بكثير من متر''، وهو حجم كبير بشكل غير عادي بالنسبة للأنواع التي يبلغ حجمها عمومًا حوالي 12-36 بوصة.

لسوء الحظ، كان الأخطبوط قد مات بالفعل عندما وجده أوستن وابنته.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Tr36tV5wo6YWw7LB7tuEJqyd4op7X3wHz9DWX4TY9Hb1ZoiTY3kE5Yks5XwBXQVJl&id=100063962831198&mibextid=Nif5oz

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أخطبوط بريطاني شاطء فيسبوك اخبار المنوعات أخبار الترفيه المملكة المتحدة البريطانية

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