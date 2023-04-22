لن تصدق طوله.. العثور على أخطبوط ضخم بشاطئ بريطاني

انتشرت مجموعة من الصور المتداولة على فيسبوك مشاهد غريبة التقطها مغامر وابنته أثناء رحلة صيد لـ أخطبوط ضخم على حافة شاطئ بريطاني.

اكتشف مغامر يدعى زيجي أوستن المخلوق البحري الاستثنائي أثناء الصيد في هوبز نوز على طول ساحل توركواي في ديفون بالمملكة المتحدة البريطانية مع ابنته لورين.

ظن أوستن في البداية أن الأخطبوط "شبكة صيد بالية" على الشاطئ، لكنه أدرك أنه أخطبوط عملاق بعد أن لاحظ مخالبه.

قال أوستن إن الأخطبوط كان "أكبر بكثير من متر''، وهو حجم كبير بشكل غير عادي بالنسبة للأنواع التي يبلغ حجمها عمومًا حوالي 12-36 بوصة.

لسوء الحظ، كان الأخطبوط قد مات بالفعل عندما وجده أوستن وابنته.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Tr36tV5wo6YWw7LB7tuEJqyd4op7X3wHz9DWX4TY9Hb1ZoiTY3kE5Yks5XwBXQVJl&id=100063962831198&mibextid=Nif5oz

FB_IMG_1682133811496

FB_IMG_1682133809213

FB_IMG_1682133806953

FB_IMG_1682133805120