بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدةمن أحدث ظهور.

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع توب باللون الأسود ونسقت مع بليزر أنيق باللون الأسود.

أنتعلت ياسمين عز حذاء أنيق مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتهاإطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوانالمتناسقة مع لون بشرتها.



