تسجيل 3 هزات أرضية قبالة سواحل شبه حزيرة كامتشاتكا الروسية

أفاد فرع كامتشاتكا الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بتسجيل 3 هزات أرضية قبالة سواحل شبه حزيرة كامتشاتكا.



وذكر كامتشاتكا - في بيانه حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - أن أقوى هذه الهزات بلغت شدتها 5 درجات، ومركزها على بعد 69 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وأوضح أن الهزة الثانية، بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 235 كيلومترا من المركز الإقليمي لشبه الجزيرة.

وتم تسجيل الزلزال الثالث، الذي بلغت قوته 4.2 درجة، في الساعة 10.07 (1.07 بتوقيت موسكو) على بعد 199 كيلومترا من العاصمة الإقليمية.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذه الهزات الأرضية.