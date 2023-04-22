الذهب يغلق دون مستويات 2000 دولار لأول مرة في 3 أسابيع .. ويسجل خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات، مسجلة خسائر أسبوعية لثاني أسبوع على التوالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.4% أو 28.6 دولار للأونصة مسجلة 1990.5 دولار للأونصة وهو أقل مستوى في 3 أسابيع.

ويتزامن مع تراجع أسعار الذهب ارتفاع نسبة توقعات رفع الفدرالي لمعدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس الشهر المقبل لمستويات 80%.

وأظهرت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي دعمهم لزيادة إضافية لمعدل الفائدة في اجتماع مايو .

وقالت لوريتا ميستر رئيسة الفدرالي في كليفلاند اول أمس الخميس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذد المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن دورة التحرك القوي لرفع تكلفة الاقتراض لكبح التضخم تقترب من نهايتها.

كما تراجع الذهب وسط ارتفاع الدولار الأميركي الذي يتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ فبراير