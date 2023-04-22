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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

انتظام العمل بمواني البحر الأحمر خلال إجازة عيد القطر المبارك

صدى البلد

تابع اللواء محمد عبد الرحيم  رئيس مجلس ادارة  الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر  العمل بالمواني  وشدد علي انتظام  العمل بالموانئ و تشديد الاجراءات الامنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين و علي متابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا علي الركاب 
واعلن المركز الاعلامى بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفينة وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 421 شاحنة و 21 سيارة حيث شملت حركة الواردات 32000 طن بضائع ، 267 شاحنة و 19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 154 شاحنة و2 سيارة  . 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة HANDY STRANGER وعلي متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من السعودية بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة.  

 كما تم تداول 3800 طن بضائع و 280 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها .
 

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