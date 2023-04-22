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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير من المواطنين والأطفال على الممشى السياحي بكورنيش النيل ببني سويف

صدى البلد

رصدت كاميرا “صدي البلد”  مظاهر الاحتفالات بالممشى السياحي بكورنيش النيل ، والذي شهد اقبالا كبيرا من  المواطنين، منذ أول أيام عيد الفطر المبارك حتي اليوم السبت  ثان أيام العيد. 

وكان محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم  قد وجه مسؤولي الكورنيش باتاحته "منذ الصباح الباكر " للمواطنين، والعمل على توفير كافة التسهيلات.

وكانت من أهم مشاهد البهجة التي تم رصدناها اليوم تنظيم مسابقات وهدايا للأطفال، ومسابقات الرسم بالألوان الطبيعية للأطفال، وقدمت  فرقة فنون شعبية 10  فقرات متنوعة ، وفقرة التنورة الراقصة  ، و شخصيات العرائس الكرتونية 9 شخصيات.

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وسادت الأجواء الاحتفالية والكرنفالية بمنطقة الممشى السياحي التي استمتع بها الجميع خاصة الأطفال  ، حيث تم اتاحة   5 آلاف بالونة كهدية للأطفال ، والمهرجين وألعاب الليزر ،  وباند دي جي أغاني الأطفال والعيد.


من ناحيتها رحبت  إدارة الكورنيش بالمواطنين من المحافظة ومحافظات مصر ، للاستمتاع بالفعاليات الرائعة " مجانا " ، خاصة وأن منطقة الممشى السياحي تعد حاليا من أجمل المناطق السياحية التي يتوافد عليها المواطنون والسياح والزوار من أبناء محافظات مصر والأجانب.

كما تهيب إدارة الكورنيش بالالتزام بلوائح دخول الممشى، وعدم مخالفتها للحفاظ على المكونات الترفيهية بالمنطقة ، وتفاديا لتطبيق الغرامات المقررة  على المخالف.

تجدر الإشارة إلى أن الممشى السياحي للكورنيش بات متنفساً حضاريا ومقصدا سياحيا  يقبل عليه أهالي وأبناء المحافظة للاستمتاع بالجو الرائع والمناظر الخلابة للنيل ليلا، بعد تطويره، إذ يعد أحد أهم المشروعات  التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، ليكون متنفسا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1.5كم، حيث يتضمن الكورنيش العلوي والممشى السفلي وجراج بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة.

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محافظ بني سويف بني سويف عيد الفطر كورنيش النيل محافظة بني سويف غرامات

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