إزالة 7 حالات تعدٍ على أراض زراعية وبناء مخالف بكفر الشيخ.. صور

تمكنت الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس بمحافطة كفر الشيخ، برئاسة سليم محمد أبو شريف، رئيس المدينة، بحضور جميع نواب رئيس المدينة والإشغالات، من إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف دون ترخيص، عبارة عن مبانٍ قائمة على مساحة بإجمالي 1200 متر مربع تقريباً.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات المشددة ضد المخالفين، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة كافة التعديات والمباني المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المخالفة.



كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، من إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بناحية الستري زمام جمعية الإبراهيمية، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح على مساحة 50 متراً مربعاً حتى مستوى سطح الأرض وجارى اتخاذ الإجراءات ضد المخالف، بحضور وإشراف نائب رئيس المدينة، فتحي يوسف، ورئيس قرية شباس الملح، أحمد المصري.

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