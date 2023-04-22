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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو محتار .. أفضل موبايل سامسونج تشتريه في العيد ينافس الفلاجشيب

هاتف Galaxy S21 FE
هاتف Galaxy S21 FE

يعد هاتف Galaxy S21 FE واحدا من أفضل هواتف سامسونج المنافسة لهواتف الفلاجشيب أو هواتف الفئة الرائدة نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في الشاشة والكاميرا مع الأداء القوي والبطارية الكبيرة. 

 

وكانت شركة سامسونج قد خصصت هاتف Galaxy S21 FE لفئة الشباب بسعر أقل من هاتف Galaxy S21 الرائد ، حيث يعتبر هو النسخة الأرخص والمنافسة للرائد Galaxy S21، كما أنه يعد أفضل الاختيارات للشراء في العيد.     

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S21 FE في السوق المصري في العيد بسعر حوالي 20 ألف جنيه وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.   

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy S21 FE

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بشاشة مقاومة المياه والغبار من نوع  OLED  قياس 6.4 بوصة مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 .

 

ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .  

 

ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت.

 

ويحتوى هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي ، ونظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 13 ، واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5 .

 

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