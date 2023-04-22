رفقة ابنائها.. زوجة لاعب الأهلي السابق تخطف الأنظار في المدرجات

حرصت ياسمين أمل زوجة لاعب النادي الأهلي السابق وليد سليمان، على التواجد في مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي برفقة اطفالها، لمساندة المارد الاحمر امام الرجاء المغربي.

مرت 22 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والرجاء بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا .

مرت 20 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والرجاء بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية من الناهيرى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4.

وهدد الأهلي مرمى الرجاء بتسديدة متقنة عن طريق حسين الشحات أمسك بها حارس المغربي بثبات.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والرجاء حاليا في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.