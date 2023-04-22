محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادث طريق الكراكات ويوجه بالرعاية الطبية|صور

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال، أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، تعليماته للدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، مقدمًا العزاء لأسرة الـ 3 متوفين في الحادث.



وبناءً على تعليمات محافظ كفر الشيخ، زار اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليهم، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.



وكان طريق شهد «الكراكات/ الحامول»، شهد حادث تصادم بين سيارتي ملاكي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

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