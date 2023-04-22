عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادث طريق الكراكات ويوجه بالرعاية الطبية|صور

السكرتير العام أثناء
السكرتير العام أثناء زيارة المصابين

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال، أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين خلال حادث تصادم في كفر الشيخ

ووجّه محافظ كفر الشيخ، تعليماته للدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، مقدمًا العزاء لأسرة الـ 3 متوفين في الحادث.


وبناءً على تعليمات محافظ كفر الشيخ، زار اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليهم، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.
 

وكان طريق شهد «الكراكات/ الحامول»، شهد حادث تصادم بين سيارتي ملاكي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

IMG-20230422-WA0179
IMG-20230422-WA0179
IMG-20230422-WA0178
IMG-20230422-WA0178
IMG-20230422-WA0180
IMG-20230422-WA0180
وزارة الصحة حادث كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ حادث تصادم الحامول وفاة مصرع اللواء جمال نور الدين مصرع شخص وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

شاهد ولا تفزع .. سماء مصر تمطر نيران شهب القيثارة مع الفجر

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والرجاء المغربي .. وهذا موعد ضربة البداية

موضوعات متعلقة

إزالة تعديات على أراضٍ زراعية في 3 مراكز بكفر الشيخ.. صور

مسرح للعرائس ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ.. إقبال على حديقة الأسرة والمتنزهات النيلية بدسوق| صور

ثاني أيام العيد.. زحام شديد في حديقتي صنعاء والحيوان بكفر الشيخ| شاهد

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين خلال حادث تصادم في كفر الشيخ

إزالة 7 حالات تعدٍ على أراض زراعية وبناء مخالف بكفر الشيخ.. صور

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ .. صور

مصرع طفل غرقاً وإصابة 5 أشخاص في حادث بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي :الأهلي لا يستحق ضربة جزاء وهاني يستوجب الإنذار

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

أكبر سيارة عائلية يابانية في مصر.. اعرف سعرها الآن

الملكة صفصف.. هالة صدقي: مخضوضة من نجاحي في جعفر العمدة

فضيحة مدوية.. قائد بالجيش الأوكراني يحرض القوات على اتباع تكتيك النازيين

دراسة حديثة تؤيد وجهة نظر مصر لحل أزمة سد النهضة.. ووزير الري السابق يوضح التفاصيل|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيجاما .. ظهور مفاجئ لـ ناهد السباعي في العيد

بعد نجاح جعفر العمدة|محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت سعره يتجاوز 60 ألف جنيه

بالفرو الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

عمل الكحك عادة متوارثة من المصريين القدماء..هكذا صنعوه وسموه قرص

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ