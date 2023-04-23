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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الفضاء الروسية: ماضون مع كازاخستان في تطوير قاعدة بايكونور

صدى البلد

أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" أنها مستمرة في التعاون مع كازاخستان في مشروع بناء مجمع جديد لإطلاق الصواريخ في قاعدة "بايكونور" الفضائية.

وقال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري باريسوف - خلال اجتماعه مع وزير التطوير الرقمي والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان، باجدات موسين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت، إن "روسيا وكازاخستان ماضيتان في استكمال مشروع استحداث مجمع "Baiterek" في قاعدة بايكونور، ونحن عازمون على استكمال هذا المشروع حتى النهاية كونه يؤمن مستقبل القاعدة، ولدى الطرف الكازخستاني أيضا النية في المضي قدما في هذا المشروع".

وكانت روسيا وكازاخستان قد وقعتا عام 2018 على بروتوكولات لتعديل الاتفاقيات التي كانت بينهما بشأن استحداث المجمع الجديد في قاعدة "بايكونور" الفضائية، واتفق الطرفان على أن تقوم كازاخستان بتعديل بعض البِنَى التحتية في القاعدة وتعديل مجمعات إطلاق صواريخ Zenit-M الموجودة في القاعدة لتحويلها إلى مجمعات لتحضير وإطلاق صواريخ الفضاء الروسية الجديدة، وبدورها تتولى روسيا عمليات تطوير صواريخ Soyuz-5 و Soyuz-6 التي سيتم إطلاقها من المجمع المذكور.

وتعتمد روسيا على قاعدة "بايكونور" في العديد من عمليات الإطلاق الفضائية، وبالأخص في إطلاق مركبات نحو المحطة الفضائية الدولية.

وفي سياق آخر، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد، أن قوات كييف قصفت مدن دونيتسك وجورلوفكا وفلاديميروفكا في المدينة بـ26 قذيفة من عيار 155 مم. 

وقالت ممثلة دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن قوات كييف قصفت مدينة دونيتسك من قرية كارلوفكا بـ4 قذائف، واستهدفت مدينة جورلوفكا من بلدة شيربينوفكا بـ4 قذائف، وسقطت 18 قذيفة على مدينتي فلاديميروفكا كاترينوفكا.

وكان النائب السابق لقائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، سيرجي كريفونوس، قد دعا سابقا قوات كييف إلى التقدم.

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