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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد الجلسة العامة 7 مايو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد الجلسة العامة، يوم الأحد الموافق 7 من شهر مايو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب ، إحالة طلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وخلال الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع القومي لتأهيل الترع مستمر، باعتباره جزءا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عنه.

وأشار إلى أن الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، و وجود أى عوائق أو إنسداد بالمجرى المائي أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الري.

وأوضح أن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه، موضحا أن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على التبطين.

وأكد هاني سويلم، أن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الارنكة "تشكيل الجسور ودمكها"، أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة طلب مناقشة عامة مياه الصرف الزراعي

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