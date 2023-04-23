لن نكون لقمة سائغة.. مدرب الرجاء يتحدى الأهلي بعد خسارة لقاء الذهاب

أكد منذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، أن فريقه سيقاتل في لقاء الإياب ضد الأهلي، للتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الرجاء أمام الأهلي بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي.

وقال منذر الكبير في تصريحات أبرزتها صحيفة:" وقعنا في العديد من الأخطاء التي استغلها الخصم، فهو يمتلك لاعبين أصحاب خبرات".

أضاف:" اللاعبون لم يقصروا أمام الأهلي وقدموا مستوى يستحق الشكر، مباراة العودة ستكون حاسمة أمام جماهيرنا ولن نكون لقمة سائغة".

موعد لقاء الإياب

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي، السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.