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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الجيش السوداني لـ المواطنين من استخدام المتمردين أساليب الخداع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

حذرت القوات المسلحة السودانية اليوم، الأحد، المواطنين من استخدام المتمردين لأسلوب خداع.

وقال الجيش السوداني في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تنبه القوات المسلحة المواطنين إلى أنها رصدت استخدام المتمردين لأسلوب خداع يتضمن ارتداء أزياء القوات المسلحة واستخدام عربات لاندكروزر بطلاء مشابه لذلك المستخدم في عربات الجيش للتضليل ومحاولة إلصاق بعض الانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها بقواتنا".

وأضاف: "تحذر القوات المسلحة المليشيا المتمردة من هذا السلوك المرصود".

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انتهاكات المتمردين بحق البعثات الدبلوماسية

وقبل قليل، كشف الجيش السوداني ، عن عدة انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع اليوم، الأحد، منها الاعتداء على موكب السفارة الفرنسية خلال عمليات الإجلاء والهجوم على مقر البعثة.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ارتكبت مليشيا الدعم السريع عدة انتهاكات على بعثات دبلوماسية ليلة أمس واليوم كالاتي: سرقة العربة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي أثناء تسوقه بعد إنزاله من العربة وهروبهم بها".

وتابعت: "اعتدت مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم على موكب إخلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان وقامت بنهب أموالهم و جميع حقائبهم وهواتفهم النقالة".

وأشارت إلى "الاعتداء على موكب  السفارة الفرنسية بإطلاق النار مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء، وإصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري".

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