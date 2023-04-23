صحف السعودية| سفن الرياض تجلي رعايا 12 دولة وبايدن يشكر المملكة.. وإخلاء طبي لمصرية أصيبت بحروق

أمريكا تعلق العمليات مؤقتاً في سفارتها بالخرطوم

انقطاع "شبه كامل" للإنترنت في السودان

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

39 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

نشرت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة التي جاء في صدر اهتماماتها الشأن السوداني والتطورات المتلاحقة.



قالت صحيفة عكاظ، وصلت إلى ميناء جدة أمس (السبت) أول سفينة إجلاء للرعايا السعوديين قادمة من ميناء بورتسودان، وعلى متنها عدد من المواطنين السعوديين ورعايا 12 دولة شقيقة.

وتشمل عملية الإجلاء التي بدأت أمس بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية إجلاء 157 شخصاً على متن 4 سفن قادمة من السودان إلى جدة. وكانت وزارة الخارجية أعلنت بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.

ويأتي تنفيذ القوات البحرية الملكية السعودية، بالتعاون مع مختلف فروع القوات المسلحة، إجلاء المواطنين من السودان الشقيق استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حرصاً على الرعايا السعوديين في مختلف دول العالم.

قالت صحيفة الرياض، أن أمريكا قامت بتعليق العمليات مؤقتاً في سفارتها بالخرطوم، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة علقت بصفة مؤقتة العمليات في سفارتها بالخرطوم، وأجلت جميع الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم بأمان في ظل استمرار العنف في السودان.

وأضاف بلينكن في بيان "سنواصل مساعدة الأمريكيين في السودان في التخطيط لسلامتهم وإطلاع المواطنين الأمريكيين في المنطقة على أحدث تطورات الوضع هناك" مكررا الدعوات لطرفي الصراع بتمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها على نحو عاجل من أجل وقف دائم للأعمال القتالية.

يعاني السودان الذي يشهد نزاعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع انقطاعاً "شبه كامل" لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

وقالت منظمة "نت بلوكس" ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الانترنت في العالم "تُظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية".

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم , قبالة سواحل إندونيسيا .

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي , أن مركز الزلزال وقع على عمق كيلومترين, وعلى مسافة 218 كم غرب مدينة بادانج التي يبلغ عدد سكانها 840 ألف نسمة.

ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.

محليا قالت صحيفة الرياض واسعة الانتشار، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي الى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة, كما لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة .

قالت صحيفة سبق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال صباح الأحد، بأنه تم إجلاء دبلوماسيي بلاده من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام، ووجّه الشكر إلى السعودية مشيداً بمساعدتها الحاسمة على تحقيق هذا الهدف.

وقال "بايدن" في بيان: "اليوم بناء على أوامر مني، نفّذ الجيش الأمريكي عملية لإخراج أفراد الحكومة الأمريكية من الخرطوم".

وتابع: "أنا فخور بالالتزام الاستثنائي لموظفي سفارتنا، الذين أدوا واجباتهم بشجاعة واحتراف، وجسّدوا صداقة الولايات المتحدة واتصالها مع شعب السودان، أنا ممتن للمهارة التي لا مثيل لها لأفراد خدمتنا الذين نجحوا في نقلهم إلى بر الأمان".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يتلقى تقارير منتظمة حول عمل إدارته المستمر لمساعدة الأمريكيين في السودان إلى أقصى حد ممكن؛ موضحًا: "كذلك نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا في هذا الجهد".

وأضاف: "لقد أودى هذا العنف المأساوي في السودان -بالفعل- بحياة مئات المدنيين الأبرياء.. إنه غير معقول ويجب أن يتوقف، يجب على الأطراف المتحاربة تنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واحترام إرادة شعب السودان".

وختم "بايدن" بيانه قائلًا: "نحن نعلّق العمليات مؤقتًا في سفارة الولايات المتحدة في السودان؛ لكن التزامنا تجاه الشعب السوداني والمستقبل الذي يريدونه لأنفسهم لا ينتهي".



حول أرصاد المملكة، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية؛ فيما سجلت طريف وأبها والباحة والطائف والقريات أقل درجة حرارة 13 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 39 درجة، شرورة 38، القنفذة والأحساء 37 مئوية، والمدينة المنورة وجدة 36 مئوية، والدمام وسكاكا وجازان والصمان وينبع والعلا وحفر الباطن 35 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والطائف وأبها والباحة والقريات في أدنى القائمة بـ13 مئوية.

وسجلت أبها والدوادمي ووادي الدواسر والطائف أعلى نسبة رطوبة بنسبة 90%.



وذكرت صحيفة سبق، كشف تجمع الشرقية الصحي بالسعودية، عن إخلاء مواطنة في العقد الثالث من العمر من مصر بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثانية.

وأوضح التجمع عبر حسابه في تويتر: وفق ترتيبات إدارة التنسيق والإحالات الطبية في التجمع وإدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الصحة، تم نقل الحالة على الفور من مطار القاعدة الجوية في الظهران عبر سيارات إسعاف إلى قسم الحروق بمجمع الدمام الطبي.

وأضاف أن الإصابات كانت في الجزء العلوي من الجسد، ويجري حاليًا علاجها بواسطة فريق طبي متخصص في علاج الحروق والتجميل.