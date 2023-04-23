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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى رحيله.. محطات من حياة وليم شكسبير

وليم شكسبير
وليم شكسبير

يعتبر وليام شكسبير، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، أعظم أديب في تاريخ انجلترا.

وتعتبر مسرحيات وقصائده كلاسيكيات في أقسام الأدب الإنجليزي في جامعات العالم، كما أن أعماله كانت مسرحاً ومادة للدراسات العليا والنقدية وهناك من قرأ أعمال شكسبير قراءات ماركسية أو حتى رومانسية، بالإضافة إلى أن أعماله تم اقتباسها في الكثير من الأفلام والمسرحيات حول العالم.

كان شكسبير يحب التمثيل بالإضافة إلى الشعر، حيث التحق بأشهر الفرق المسرحية كاتباً لمسرحياتها، ونشر أول أعماله الشعرية «فينوس وأدونيس»، وتأثر في كتاباته عن عصر الملوك والأساطير وفى موضوعاته عن الخيانة والقتل والضمائر القاسية.

واستخدم وليم شكسبير، لغة الزهور في روائعه الأدبية، ويقال إن كلمة «زهرة» وردت 100 مرة في أعماله، وأنه كان مدركاً للقوة السحرية لعالم النبات، ففي مسرحية «هاملت» أوفيليا تقدم نبتة إكليل الجبل من أجل تعزيز الذاكرة، وفي مسرحية «حلم ليلة منتصف الصيف»، عصير «الحب» ينسكب على جفني تيتانيا النائمة ما يجعلها «شغوفة بجنون» بشخصية بوتوم المتحول الى مخلوق برأس حمار.

اعمال شكسبير ليست من إبداعه


ولم تكن أعمال شكسبير في معظمها من إبداعه، وإنما كانت أصولها من أعمال آخرين، كأن تكون حكاية أو رواية أو عملاً مسرحياً مُمثلاً سابقاً، غير أن موهبته الفائقة تكمن في إعادة تركيب تلك الأعمال بصورة أفضل، فيضيف ويحذف حتى يحصل على عمل مسرحي جيد.

ورأى النقاد أن شكسبير، كان يكتب لعصره، وقد استعمل في كتاباته أكثر من عشرين ألف مفردة مستقلة.

ورغم كثرة أعمال شكسبير وبلوغها أكثر من ستة وثلاثين مسرحية، غير أنه ما كانت هناك اثنتان منها متشابهتين، أو تتركان الانطباع نفسه في القارئ، وهذه ميزة تميز بها على معاصريه.

وُلد الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير في قرية ستراتفورد في 23 أبريل سنة 1564، وكانت أمه امرأة طيبة قد حصلت على ثروة عن طريق الإرث، أما أبوه فقد كان من طبقة متوسطة، ولم تكن تجارته مقتصرة على نوع واحد من البضاعة، وإنما كان يتعامل في بيع وشراء مختلف البضائع، كالحبوب، والصوف، واللحوم، وكذلك الجلود، ومن ثم كانت حالته المعيشية جيدة.

وعند بلوغ شكسبير الرابعة عشر من عمره، التحق بمدرسة القواعد في ستراتفورد، حيث حصل على تعليم ليس بالكثير جداً في اللغة اللاتينية، وعلى أقل منه في اللغة الإغريقية، ونظرًا لقة هذه الثقافة بين أبناء عصره، فقد كان صديقه المتعلم جيداً بن جونسون يعيب عليه ذلك.

في حوالي سنة 1578، بدأت ثروة أبيه جون شكسبير بالتناقص، ولذلك كان كان مضطراً لترك المدرسة، ورغم التدهور المادي السريع للعائلة، فقد عقد قرانه على الآنسة آن هاثوي وهو في الثامنة عشرة من عمره.

وفي الفترة الواقعة بين عامي 1585 و1587، غادر وليم شكسبير ستراتفورد باحثاً عن مستقبله في العاصمة.

جاء شكسبير إلى لندن والتحق بمسرحها الشهير الواقع على مشارفها، وكان على رأس هذا المسرح الممثل جيمس بيرباك، فعمل شكسبير في البداية في تنقيح وتهيئة بعض المسرحيات والقصص والحكايات القديمة، وجعلها صالحة للتمثيل، ثم كاتباً للمسرحيات، وأخيراً صاحب حصة في المسرح، ولاسيما بعد أن هدم المسرح القديم وأقيم مكانه مسرح باسم «كلوب».

وأثناء إقامته في لندن أقام شكسبير علاقات صداقة مع بعض العلية من الناس، إذ أصبح مركزه الاجتماعي أعلى مما كان عليه سابقاً بسبب شهرته من أعماله المسرحية، ومن هؤلاء العلية الثري إيرل ساوثمبتون.

ويُظن أن أساس ثروة شكسبير جاءت من صديقه وراع الشباب إيرل ساوثمبتون، إضافة إلى دخله من مسرح الكلوب.

وبعد حصوله على ثورة طائلة، غادر شكسبير لندن راجعاً إلى مسقط رأسه ستراتفورد، حيث أعاد وضع العائلة المادي إلى ما كان عليه، وأوجد مكانة له ممتازة وداراً واسعة تحيط بها الحدائق.

وعندما قارب الخمسين من عمره آثر التقاعد ليقضي بقية حياته مع زوجته وابنته «جوديت»، ثم وافته المنية في السنة 1616 عن عمر ناهز الإثنين والخمسين عاماً.

وليام شكسبير أعظم أديب في تاريخ انجلترا و أقسام الأدب الإنجليزي أعمال شكسبير فينوس وأدونيس

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