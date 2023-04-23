مرتبطان وطلبت منه الزواج.. عامل يقتل فتاة ويلقى بجثتها فى النيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب كريمتها (عاملة بمصنع - مقيمة رفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما) عقب خروجها من المنزل لخلافات أسرية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بذات المصنع - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر إرتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه، وخشية إفتضاح أمره قام بإستدراجها لمسكنه ، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين فأودى بحياتها، وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة ، وإستعان بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه") وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل ، وقاما بنقل الجوال بإستخدام مركبة "توك توك" وإلقائه بأحد المجارى المائية .

كما تم بإرشاد المذكور ضبط السلاح المستخدم بمسكنه.. وتم العثور على جثة المجنى عليها بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.