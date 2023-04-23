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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرتبطان وطلبت منه الزواج.. عامل يقتل فتاة ويلقى بجثتها فى النيل

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب كريمتها (عاملة بمصنع - مقيمة رفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما) عقب خروجها من المنزل لخلافات أسرية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بذات المصنع - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر إرتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه، وخشية إفتضاح أمره قام بإستدراجها لمسكنه ، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين فأودى بحياتها، وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة ، وإستعان بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه") وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل ، وقاما بنقل الجوال بإستخدام مركبة "توك توك" وإلقائه بأحد المجارى المائية .

كما تم بإرشاد المذكور ضبط السلاح المستخدم بمسكنه.. وتم العثور على جثة المجنى عليها بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الامن العام خلافات اسرية المجاري المائية قتل فتاة العثور على جثة

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