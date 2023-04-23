فرحة العيد تحولت لـ"مأتم".. تفاصيل مصرع 3 شباب في حادث مروع بكفرالشيخ

تحولت فرحة العيد في قرية الأبعادية التابعة لمركز الحامول بمحافطة كفر الشيخ إلى أحزان، عقب الفاجعة التي ألمت بأهالي القرية جميعاً، إثر مصرع 3 شباب في حادث أليم بعد انقلاب السيارة التي كانت تقلهم في إحدى الترع لدي عودتهم إلى القرية.

بدأت الواقعة، بتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام «ر د و 2813»، في ترعة بحر تيرة المتاخمة لطريق «الحامول / بلطيم»، ووجود 5 شباب داخل السيارة.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث الذي وقع أمام قرية أبو شعلان، دائرة مركز البرلس، وجرى انتشال المصابين والمتوفين بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي.

وتبين وفاة قائد السيارة، السيد جمعة، 20 سنة، ومرافقيه محمد خالد 20 سنة، وحسن كمال 18 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية الأبعادية، وإصابة علي أشرف، 20 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وصعوبة التنفس، وكريم وليد، 20 سنة، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و صعوبة بالتنفس، وجرى جحزهما بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وكشفت التحريات والمعلومات الأولية، أنه أثناء سير السيارة «ر د و 2813»، قيادة المتوفى الأول بالطريق الفرعي «الحامول/بلطيم»، أمام قرية أبو شعلان، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة في الترعة المتاخمة للطريق، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وتحولت الأجواء في القرية الهادئة -قرية الأبعادية- من احتفال بالعيد إلى أحزان مستمرة، واتشحت النساء بالسواد حداداً على الرحيل المفاجئ لزهرة شباب القرية، داعين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يربط على قلوب أسرهم، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.