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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن توجيهات وزير الإنتاج الحربي بتوعية العاملين.. إطلاق الفيديو الرابع من مصنعك بيتك

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بإعداد حملة توعوية للعاملين بالإنتاج الحربي، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربي أطلقت الفيديو الرابع من سلسة فيديوهات حملة "مصنعك بيتك" والتي يقوم المكتب الإعلامي بالوزارة بتنفيذها .

وذلك في إطار توجيهات الوزير بتسليط الضوء على التداعيات غير الإيجابية، لعدد من الممارسات سواء على العامل نفسه أو مصنعه.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن الفيديو الرابع من "مصنعك بيتك" يتضمن مشاهد تمثيلية تعكس التأثيرات السلبية لعدم ترشيد إستهلاك الموارد وتقوم الرسالة الأساسية، لهذا الفيديو على ضرورة حُسن إدارة الموارد بمحل العمل وتجنب الإهدار والإسراف للمياه والطاقة وغيرها من الموارد، لافتًا إلى أن  ترشيد الاستهلاك لا يترسخ إلا بالتوعية المتكررة حتى تصبح نوعًا من العادة ونمطًا للحياة.

وأكد "بكر"، أن حملة "مصنعك بيتك" تقوم على فكرة أساسية وهي أن المصنع هو بيت العامل الثاني وأن البيت والمصنع والوطن كلها أركان تتكامل معًا لدعم مسيرة الإنتاج والتنمية.

مصنعك بيتك وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزارة الإنتاج الحربي الانتاج الحربى

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