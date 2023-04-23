وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الحكومة بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهئنة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة حلول ذكرى عيد تحرير سيناء الذى أعاد للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته .

وقال وزير التنمية المحلية ، في نص البرقية إن هذه الذكرى ستظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ، والذى كان نتيجة لأكبر ملحمة انتصارات حربية خاضها الجيش المصرى وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية .

وأضاف اللواء هشام آمنة : داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم في تحقيق مزيد من الإنجازات لرفعة وإزدهار وتقدم مصرنا الحبيبية وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .