عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الحكومة بذكرى تحرير سيناء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهئنة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة حلول ذكرى عيد تحرير سيناء الذى أعاد للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته .

وقال وزير التنمية المحلية ، في نص البرقية إن هذه الذكرى ستظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ، والذى كان نتيجة لأكبر ملحمة انتصارات حربية خاضها الجيش المصرى وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية .

وأضاف اللواء هشام آمنة : داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم في تحقيق مزيد من الإنجازات لرفعة وإزدهار وتقدم مصرنا الحبيبية وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء ذكرى عيد تحرير سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

تراجع في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

كهربا كلمة السر .. شرط وحيد لـ الأهلي لخوض السوبر أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يشدد علي تواجد كافة القيادات بالمحافظات خلال عيد الفطر

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الهندي يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

السعودية تبدي استعدادها لإجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان

الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يكتسح توتنهام بخماسية في الشوط الأول

قطاع الأعمال: مصانع جديدة للألومنيوم والبوكسيت والفويل ومولدات الكهرباء من الرياح

قبل الملء الرابع.. دراسة تحل أزمة سد النهضة والخبراء يوضحون التفاصيل| خاص

بالأسعار والمواصفات.. مقارنة بين تويوتا كورولا وهوندا سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| فيديو لرانيا يوسف في الجيم يشعل السوشيال ميديا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة والكحك في العيد

تصيبك بالسرطان.. احذر طهي اللحم بهذه الطريقة

عمرة مجانية.. شاب سعودي يقدم هدية ضخمة لجميع متابعيه

كارثة.. طبيب يحذر من عصير القصب لاحتوائه على بويضات الحشرات

فيديو

صفصف غيرت خطتي.. هالة صدقي تكشف عن رأيها في محمد رمضان

نحتاج لتخطيط آمن لإجلاء المصريين.. بيان عاجل من الخارجية بشأن أحداث السودان

فتحت مطعم وقرار جديد عن التمثيل.. هالة صدقي تتحدث عن تجربة جعفر العمدة

رجل أعمال معروف يلقي أموالًا على المارة في الشارع "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

اﻟﻤﺰﻳﺪ