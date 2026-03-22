لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تعقد مائدة مستديرة حول رعاية وتمريض المسنين

نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة،لمناقشة ملف رعاية وتمريض المسنين، برئاسة وحضور الدكتورة سلمى دوارة، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، إلى جانب نخبة من خبراء التمريض.

حيث أكدت الدكتورة سلمى دوارة أن المائدة المستديرة ناقشت ملف رعاية وتمريض المسنين، باعتباره من القضايا المهمة التي تتطلب تكاتف الجهود لتحسين جودة الحياة لكبار السن.



كما تناولت المناقشات توصيف دور تمريض المسنين وجليس المسن، وآليات التعامل الأمثل معهم، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال التمريض، الذين استعرضوا خبراتهم العملية في هذا المجال الحيوي.

وأسفرت المائدة المستديرة عن عدد من التوصيات المهمة، من أبرزها إعداد مقترح تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل «جليس المسنين» بجميع فروع المجلس بالمحافظات، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات على أسس علمية سليمة، إلى جانب أهمية الاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال والتواصل مع الخبراء والمؤسسات المعنية، و التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي للتعرف على دور المؤسسات العاملة في مجال رعاية المسنين، وتعزيز التعاون معها، فضلًا عن الاستفادة من البرامج الأكاديمية المتخصصة في تمريض المسنين، والتي تتيح مسارات مهنية جديدة للشباب وتدعم جودة الخدمات المقدمة لكبار السن، وأهمية استمرار العمل المشترك وتكامل الجهود لتطوير منظومة رعاية المسنين، بما يحقق لهم حياة كريمة وآمنة.