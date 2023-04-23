تحت شعار "العيد أحلى".. مراكز شباب البحيرة تستقبل 62 ألف متردد ومستفيد

استقبلت مراكز شباب البحيرة وعددها ٣٨١ مركز شباب، أمس، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك اكثر من ٦٢ الف متردد ومستفيد، ضمن مبادرة« العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية .

مراكز الشباب بالبحيرة

مراكز الشباب بالبحيرة

مراكز الشباب بالبحيرة

مراكز الشباب بالبحيرة

مراكز الشباب بالبحيرة

ووفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك، جرى استقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الاطفال، وذلك بجميع مراكز الشباب.

وتخلل الفعاليات ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة إلى ان وزير الشباب والرياضة أصدر تعليماته لمديريات الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول ايام العيد.

كما اشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بدور وزارة الشباب والرياضة والذي يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.