وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يؤكدان ضرورة وقف التصعيد العسكري في السودان

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيا من نظيره وزير خارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فقد ناقش الوزيران خلال المكالمة الهاتفية التطورات المتسارعة للأحداث في السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك.

وأكد الطرفين على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

واستعرض الجانبان العلاقات المتينة بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أبدى وزير الخارجية السعودي، استعداد بلاده لإجلاء الرعايا الفلسطينيين المتواجدين في السودان.

جاءت استعدادات السعودية لإجلاء الرعايا من السودان، خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيره السعودي، بمناسبة عيد الفطر وتمني كل منهما لبلاد الآخر كل النجاح والتوفيق والتقدم والأمن والعافية.

وطلب المالكي من نظيره السعودي مساعدة السعودية في إجلاء الرعايا الفلسطينيين المتواجدين في السودان، حيث أبدي بن فرحان كل الاستعداد والجاهزية لذلك.