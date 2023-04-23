بطريرك الكاثوليك يشارك في القداس الختامي لمؤتمر كنيسة الشرق الأوسط بقبرص

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، والوفد المرافق له من الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في القداس الختامي لمؤتمر مرور عشر سنوات على وثيقة كنائس الشرق الأوسط.

جاء ذلك في إطار لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار "كنيسة الشرق الأوسط متجزرة في الرجاء"، الذي أقيم في الفترة من العشرين، وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بقبرص.

ترأس صلاة القداس الإلهي الختامي للمؤتمر، حسب الطقس الماروني، غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، وذلك بساحة مدرسة تراسنطة، بالعاصمة القبرصية، نيقوسيا.

وشارك في الصلاة أصحاب الغبطة، الآباء البطاركة، وأصحاب النيافة والسيادة، الآباء الأساقفة والمطارنة، وعدد من الآباء الكهنة، وممثلو الراهبانيات، والعلمانيون.

من ناحية أخرى، نظمت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، زيارة لأعضائها للعاصمة الإدارية الجديدة، لتعريف اعضائها بالمشروعات الجديدة وحجم التطوير خلال السنوات الماضية .

جاءت هذه الزيارة فى ختام مؤتمر لجنة العلاقات العامة ومقررها نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة ،الذى عقد ببيت المؤتمرات " سان مارك " بالخطاطبة فى ضيافة القمص داود لمعى كاهن كنيسة مصر الجديدة ، تحت عنوان " التحديات المعاصرة بالمجتمع المصرى "، بحضور ممثلين عن جميع الايبارشيات التابعة للكنيسة بجميع المحافظات.

وشاركت كل ايبارشية بخمسة أعضاء منهم كاهنين وثلاثة خدام بينهم سيدة، كما شارك لفيف من اساقفة الكنيسة من اعضاء اللجنة ومنهم نيافة الانبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ونيافة الأنبا أكلميندس اسقف عام قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والمنسق المساعد للجنة، ونيافة الانبا بسينتى اسقف ابنوب والفتح، وقام بالاشراف على تنسيق المؤتمر المهندس كامل ميشيل منسق لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس الشيوخ ، كما شاركت الدكتوره نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة.

وبدأت الزيارة بتعريف الاعضاء بالمحاور الجديدة من خلال المرور بعدة محاور منها محور تحيا مصر ، ووصولا للعاصمة الادارية ، بزيارة " كاتدرائية ميلاد المسيح " ، التى تم بنائها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وشرح كاهن الكنيسة معلومات حول الكاتدرائية ، والعمل على بناء المقر البابوى الجديد بها قريبا.

وأشار نيافة الأنبا بيمن ان الرئيس السيسي اعلن عن بناء هذه الكاتدرائية الكبيرة فى اثناء زيارة للكاتدرائية بالعباسية فى قداس عيد الميلاد بعد ما اعلن عن اعمار الكنائس التى دمرت عقب فض اعتصام رابعة .

وتوجه اعضاء اللجنة بعد ذلك لتفقد معالم العاصمة ومشاهدة فندق" الماسة"، ثم توقف الاعضاء لتفقد " المركز الثقافى الاسلامى " ومسجد " مصر " حيث تم توضيح معالم بناء المركز و مسجد مصر الذى يعد من أكبر المساجد بالشرق الاوسط و مساحته 19100 مترا ، وايضا مشاهدة مسجد الفتاح العليم .

وتجول أعضاء اللجنة داخل الحى الحكومة وتفقد مبانى الوزارات حيث تم نقل بعضها بالاضافة إلى حى البنوك ، ومشاهدة القصر الرئاسى الذى يقع أمام " قوس النصر " والذى يطل على الحى الحكومى ، وايضا مشاهدة البرج الايقونى " اطول برج بافريقيا ، وحرص اعضاء اللجنة التقاط الصور بالمعالم المختلفة ، وابدى الجميع اعجابهم بمعالم العاصمة التى يشاهدها الكثير منهم لاول مرة ، والتأكيد على نقل تجربتهم لأبنائهم بالايبارشيات المختلفة فى اطار عمل اللجنة للتأكيد دورهم فى تعزيز الجانب الوطنى والمشاركة الوطنية.