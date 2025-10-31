قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
خالد مرتجي يوجه رسالة مؤثرة بعد بدء انتخابات الأهلي
رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
من الهرم لـ سور الصين العظيم حوار الحضارات على خط الزمن
وفاة والدة لاعب الزمالك السابق سعيد لطفي
ربيع ياسين وطارق الغنام يشاركان في انتخابات الأهلي
محافظ الإسكندرية يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ الملفات الخدمية والتنموية

محافظ الاسكندرية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ
محافظ الاسكندرية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أعضاء مجلس الشيوخ الجدد عن المحافظة، في لقاء موسع تناول أبرز القضايا والملفات ذات الصلة بالخدمات والمشروعات التنموية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجلس بما يحقق مصالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بأعضاء مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرصه المستمر على التواصل الفعّال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة العمل بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، والتي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بحرص محافظ الإسكندرية على إشراكهم في مناقشة القضايا ذات الأولوية بالمحافظة، واستماعه لآرائهم ومقترحاتهم التي تسهم في دعم جهود التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مثمنين ما تبذله المحافظة من جهود في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية أن التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء الإسكندرية.

