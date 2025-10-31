تدخل عاجل ينقذ حياة شاب بعد إصابة خطيرة في الرأس بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة

نجح الفريق الطبي بقسم الطوارئ بمستشفى شبين الكوم في محافظة المنوفية للجراحات المتخصصة في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد وصوله إلى المستشفى مصابًا بإصابة شديدة في الرأس تسببت في اضطراب حاد بدرجة الوعي.

فور وصول المريض بسيارة الإسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ، توقفت عضلة القلب، ليتم على الفور تنفيذ إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي من قبل فريق الطوارئ لإنقاذ حياته.

وبعد استقرار الحالة، أُجريت الفحوصات الطبية العاجلة التي أظهرت وجود نزيف شديد خارج الأم الجافية وانحدار في مستوى المخ نحو الجانب الأيسر.

بناءً على ذلك، تم تجهيز المريض لإجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياته، حيث نجح الفريق الطبي في تفريغ النزيف الدماغي، وتم نقله بعد العملية إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته بدقة. وأكد الأطباء أن المريض يحتاج إلى فترة نقاهة، إلا أن حالته مستقرة حاليًا.

وقدم الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل الوزارة الشكر والتقدير للفريق الطبي المشارك في هذا التدخل الناجح، بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة، مدير المستشفى، والذي ضم: الدكتور أحمد الخولي – دكتوراه جراحة المخ والأعصاب (جامعة الأزهر)، الدكتور محمد علام – طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور علاء عبد الخالق – أخصائي التخدير، الدكتور محمد نصار – طبيب مقيم تخدير

أخصائي تمريض: أسامة عبد المولى، أخصائيات تمريض: إيمان عادل عبد الله، نورا محمد عبد الحافظ، ندى محمود محمد، فنيتا تخدير: آية شوقي فرحات، محمد سيد هاشم.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الجهود تُجسد جاهزية فرق الطوارئ بالمستشفى لإنقاذ الأرواح في أصعب اللحظات، وتؤكد على مستوى الكفاءة والسرعة في التعامل مع الحالات الحرجة.