نادين نجيم تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.



وظهرت نادين نسيب نجيم، مرتدية تيشرت وبنطال باللون الاسود ،ونالت إطلالة نادين نجيم إعجاب عدد كبير منالمتابعين.

تقدم نادين نسيب نجيم مع قصي خولي، ثنائية ناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها نجاحهما في مسلسل2020، الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا.

وفي رمضان 2023 يقدمان سويا مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلالشهر رمضان ٢٠٢٣.

ويشارك في بطولة مسلسل وأخيرا كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيدسرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

وتقدم نادين شخصية فتاة ذكية وقوية تحاول وتحارب للوصول لهدفها حتى لو كلفها حياتها وتخفي ماضيها المؤلموقصص لا تخطر على بالأحد، وتعيش قصة حب من نوع خاص مع البطل.



