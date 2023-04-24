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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيد في سيناء حاجة تانية.. إقبال علي الشواطئ والأهالي يستمتعون بالأجواء| شاهد

متنزه ٣٠٦ بطور سيناء
متنزه ٣٠٦ بطور سيناء

تختلف عادات جنوب سيناء عن كل محافظات مصر  في عيد الفطر المبارك؛ خاصة في الأكلات المعروفة لدي بدو جنوب سيناء.


ويأتي ذلك لعوامل كثيرة أهمها البحر ومهنة صيد السمك والسياحة الشاطئية وسياحة السفاري الجبلية ومع ذلك مازال بدو جنوب سيناء يمارسون عاداتهم في المناسبات والتي تعتبر من التراث السيناوي ومن هذة العادات تناول وجبة السمك الناشف أو المملح  فى وقت الغداء يوم عيد الفطر وكذلك الصيادية والتجمع بالمقعد البدوي اول ايام عيد الفطر المبارك .
 

وعن هذه التقاليد البدوية المتوارثة يقول غريب حسان من قبيلة المزينة انه  قبل قدوم شهر رمضان يقوم الصيادين بشرح وتمليح وتجفيف ما يكفى بيتة وجيرانة وأصدقائه من الأسماك لتكون جاهزة قبل يوم العيد، أما غير الصيادين ويرغبون فى تناول هذة الأكلة ينبهون على الصيادين بضرورة تجهيز مايكفيهم قبل الموعد أو يقوموا بشرائها من السوق . ومن أشهر هذة الأسماك الحريد و الرهو قبل ليلة العيد تقوم النساء بتنظيف السمك الناشف ونقعة فى الماء ثم تخليصة من الجلد والشوك ووضعة فى التخديعة التى أعدت من قبل وهى البصل والطماطم والصلصة والفلفل الأخضر مع إضافة بعض التوابل مثل الكمون والكسبرة، بعض العائلات تفضل أكلات أخرى مثل (الغمسة) وهو سمك طازج يقلى فى الزيت ثم يوضع فى التخديعة السابق ذكرها، ولا ننسى فى هذا اليوم (الصيادية) وهى من الأكلات المشهورة بها جنوب سيناء ومدن القناة أيضا.
يعود الكل إلى المنزل الكبار والصغار بعد الانتهاء من صلاة العيد والجولة المرهقة التى قاموا خلالها بمعايدة الأهل والأقارب، يعودوا وهم فى اشتياق لتناول وجبة الغداء فيجدوا كل شيىء معد الأسماك والخبز الطازج والسلطات ومخلل الليمون والجرجير ... وغيرة وتجتمع الأسرة كلها حول الطبلية.

على جانب اخر أكد علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، أن نسبة الإشغالات السياحية بالمدينة بلغت 90%، خلال اجازة عيد الفطر المبارك حيث يوجد إقبال منقطع النظير على منتجعات المدينة السياحية، إضافة إلى أن المدينة تستقبل الرحلات اليومية على الشواطئ العامة والخاصة بواقع أكثر من 95 رحلة يوميًا، وذلك نظرًا لكون مدينة رأس سدر تعد أقرب مدن محافظة جنوب سيناء لكافة المحافظات المصرية وخاصة القاهرة.

وأوضح أنه جرى تزويد الشواطئ بعدد كافي من الشماسي، والكراسي، لتكفي زيادة توافد أهالي المدينة وزائريها على هذه الشواطئ، لافتًا إلى أنه جرى مؤخرًا تطوير هذه الشواطئ وتزويدها بملاهي للأطفال، وكافيهات، وحمامات، وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أنه يوجد إقبال أيضًا على المنتزهات والحدائق العامة، والكورنيش، لذا جرى تكثيف حملات النظافة على كافة هذه المناطق، لرفع المخلفات أول بأول للحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المناطق أمام الرواد.
قال عمر عاطف من محافظة الغربية انه فضل قضاء اجازة عيد الفطر المبارك هو وأصدقائه براس سدر وذلك لقربها ولما تمتاز به المدينة من الهدوء والاستمتاع بشواطئها الصافية .
اضاف الي انه فضل راس سدر عن شرم لبعد الثانية وان اجازة عيد الفطر قصيرة وان الذهاب لشرم الشيخ سيفقدهم يوم ذهاب واخر عودة لذلك فضلوا راس سدر حيث ان رحلتهم لم تستغرق سوي ثلاث ساعات فقط للوصول للمدينة
اشار ان اجمل شيء يستمتع به هو وأصدقائه التزحلق علي المياه.
وقد شهدت مدن جنوب سيناء السياحية انتعاشة سياحية كبيرة واعدت الفنادق والمنتجعات الحفلات والبرامج السياحية  اقبل السياح المصريين  والعرب علي المزارات و الرحلات  البحرية ورحلات السفاري .
في شرم الشيخ ارتفعت الحجوزات والاشغالات السياحية وازدحمت مناطق  خليج نعمة وسوهو اسكوير بالسياح وكذلك السوق القديم .
وفي دهب شهدت المدينة اقبال كبير من السياح المصريين  الذين اقاموا في المخيمات السياحية والفنادق الصغيرة  وقاموا بزيارة وادي جني والبلوهول ومحمية نبق وابو جالوم .
وفي طور سيناء شهدت الشواطئ اقبال كبير من المواطنين حيث خرجوا لشواطئ راس راية والكيلاني والقمر  والكنيسة  وزاروا حمام موسي ومزرعة الصبار .

اجواء العيد بجنوب سيناء

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اجواء العيد والسياحة

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اخبار جنوب سيناء أجواء العيد الصيادية شرم الشيخ الفطر

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