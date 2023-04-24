حبس شخص لحيازته 5 كيلو حشيش في القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معه لحيازته 5 كيلو حشيش في القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر بقصد الإتجار، بعد ان أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص وسيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

تم استهدافهما وجرى ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار.