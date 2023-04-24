بعد عودتهما… 10 صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء عودتها لزوجها بعد أنفصال دام نحو ٦ أشهر.



تعتبر نسرين طافش من النجمات اللاتي كانت تحرص دائما على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصلالاجتماعي، بأبرز الصور التي كانت تكشف دوما عن رومانسيتها هي زوجها خلال فترة الزواج.

كانت تكشف صورهما الرومانسية على السوشيال ميديا عن إطلالات نسرين طافش أيضا، فهي كانت من النجمات اللاتي تخطف الأنظاربأناقتها وفساتينها الراقية، وتمييز دائما نسرين طافش بأنها عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تميل إلي اختيار الأزياء التيتحمل توقيع البراندات العالمية في الكثير من الأحيان.

نعرض لكم فيما يلي أبرز القور اللاتي جمعت بين نسرين طافش و زوجها قبل الأنفصال……

نسرين طافش وزوجها

نسرين طافش وزوجها

نسرين طافش وزوجها

نسرين طافش وزوجها