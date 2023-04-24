عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رأس البر تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عيد الفطر المبارك

راس البر
راس البر


شهدت مدينة رأس البر إقبال كبير من المواطنين خلال  أيام عيد الفطر المبارك،  حيث تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تقريرًا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر،  يضم أبرز الجهود التى تم تنفيذها لتوفير كافة الخدمات للزائرين و تأمين الشواطىء والمناطق الرئيسية بها....

حيث تم تكثيف الجهود بالشواطئ والتى تم تجهيزها بعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، و عدد ٤ نقاط للاسعاف و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين،  هذا إلى جانب تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية،  كما قامت فرق الإنقاذ بإستخدام المعدات البحرية بانقاذ عدد من الحالات من الغرق ..

وعلى جانب آخر،، شهدت الشوارع والمناطق الرئيسية بالمناطق إقبال كبير على مدار ايام العيد ، وذلك وسط استعدادات المدينة بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات..

حصان يدهس المواطنين على كورنيش دمياط

دمياط الوحده المحلية محافظ دمياط الشوارع عيد الفطر عيد الفطر المبارك الدكتورة منال عوض مدينة راس البر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

موضوعات متعلقة

حصان يدهس المواطنين على كورنيش دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينة من برمودا تحمل 60 ألف طن غاز مسال

ترشيحاتنا

إصابة 9 مراهقين في حادث إطلاق نار عقب حفلة بولاية تكساس الأمريكية

محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب وعن قيمة العيدية التي كان يحصل عليها قديما

وصول طائرة عسكرية ألمانية على متنها 101 شخص من السودان

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

موعد صرف معاش شهر مايو.. استعدادات مكثفة

الجرجير.. نبات يقوي العظام والأسنان وينقي الدم من السموم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ