رأس البر تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عيد الفطر المبارك



شهدت مدينة رأس البر إقبال كبير من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تقريرًا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، يضم أبرز الجهود التى تم تنفيذها لتوفير كافة الخدمات للزائرين و تأمين الشواطىء والمناطق الرئيسية بها....

حيث تم تكثيف الجهود بالشواطئ والتى تم تجهيزها بعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، و عدد ٤ نقاط للاسعاف و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين، هذا إلى جانب تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية، كما قامت فرق الإنقاذ بإستخدام المعدات البحرية بانقاذ عدد من الحالات من الغرق ..

وعلى جانب آخر،، شهدت الشوارع والمناطق الرئيسية بالمناطق إقبال كبير على مدار ايام العيد ، وذلك وسط استعدادات المدينة بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات..