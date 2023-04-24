بعد إيقافه.. موقف محمد الشناوي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

قررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة، مساء أمس الأحد، عقوبات الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

ومن ضمن القرارات، إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، 3 مباريات للطرد لضرب الخصم دون كرة في مواجهة سموحة.

وكان الشناوي قد ضرب أحمد عبد الحكم مدافع سموحة بدون كرة خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري.

وتساءل الشارع الرياضي المصري عن موقف محمد الشناوي من المشاركة مع الأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك يوم 5 مايو المقبل، في الإمارات.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أن كل مسابقة منفصلة عن الأخرى، من ناحية العقوبات والبطاقات الملونة، بالتالي سيشارك الشناوي في بطولة السوبر.

فيما سيغيب عن ثلاث مواجهات هامة في الدوري أمام كل من بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي.