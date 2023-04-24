الأهلي يفقد الشناوي في 3 مباريات مهمة

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه في ثلاث مواجهات من العيار الثقيل في مسابقة الدوري الممتاز.

وحسمت رابطة الأندية المحترفة موقف الشناوي بقرار إيقافه، ثلاث مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على خلفية تعديه بالضرب بدون كرة على أحد لاعبي سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الاثنين الماضي.

مباريات يغيب عنها الشناوي

الأهلي أمام بيراميدز

الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

الأهلي أمام إنبي

وقام محمد الشناوي بضرب أحد لاعبي سموحة في وجهه في الدقائق الأخيرة من مباراة سموحة أمام الأهلي في الدوري المصري، ما دفع الحكم طارق مجدي لإشهار البطاقة الحمراء للحارس الدولي وطرده خارج الملعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.