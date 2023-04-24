مارسيل كولر يهنئ النادي الأهلي بمرور 116 عاما على تأسيسه

احتفل مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بمرور 116 عامًا علي تأسيس النادي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب كولر: “زي النهارده من ١١٦ سنة تأسس النادي الأهلي كمؤسسة وطنية قائمة على القيم و المباديء! ١١٦ سنة من المجد ... ١١٦ سنة من الانجازات و البطولات ... عيد ميلاد سعيد يا أهلي”.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بإجراء تدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

كان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.