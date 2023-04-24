عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مارسيل كولر يهنئ النادي الأهلي بمرور 116 عاما على تأسيسه

كولر
كولر

احتفل مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بمرور 116 عامًا علي تأسيس النادي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

 

وكتب كولر: “زي النهارده من ١١٦ سنة تأسس النادي الأهلي كمؤسسة وطنية قائمة على القيم و المباديء! ١١٦ سنة من المجد ... ١١٦ سنة من الانجازات و البطولات ... عيد ميلاد سعيد يا أهلي”.

 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بإجراء تدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

كان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

مارسيل كولر كولر الأهلى النادي الأهلي أخبار النادي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

موضوعات متعلقة

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا

خالد النبوي يوجه رسالة شكر إلي فريق عمل مسلسل رسالة الإمام.. شاهد

لن يتكرر.. فرج عامر يوجه رسالة إلي محمد صلاح

النادي الأهلي يحتفل بمرور 116 عاما علي تأسيسه

طلب خبير صوت.. أحمد حسن يكشف تفاصيل التحقيق مع كهربا

بعد رمضان.. قرار جديد من أوسوريو تجاه لاعبي نادي الزمالك

ردا على عقوبات النادي وكهربا.. الأهلي يتقدم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري

18 ساعة تصوير.. باسم سمرة ينشر صورة من كواليس مسلسل بابا المجال

ترشيحاتنا

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

للمرة الثالثة.. إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا

بمعالج كوالكوم .. اعرف سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 11 من شاومي

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

هذا ما يحدثه القلق والتوتر في عمرك.. تفاصيل

لا أستطيع صلاة الفجر رغم انتظامي في أداء الأوقات الأخرى.. ماذا أفعل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

نوع نادر من مرض السكري|تفاصيل مهمة

تنذر بكارثة.. ظاهرة صادمة في جبال الألب

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ