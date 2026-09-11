الأسهم الأوروبية تفتتح التعاملات على ارتفاع مع صعود معظم القطاعات في المنطقة الرئيسية

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افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع خلال تعاملات اليوم /الجمعة/ - نهاية تداولات الأسبوع - مع صعود معظم القطاعات في المنطقة الرئيسية، وارتفاع مؤشرات البورصات الكبرى في القارة الأوروبية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.31% في التعاملات المبكرة.

وتصدرت أسهم شركات السفر والترفيه المكاسب المبكرة بارتفاع 0.93%، تلتها أسهم البنوك التي ارتفعت 0.87%، ثم أسهم السيارات وقطع الغيار بزيادة 0.78%.

وارتفع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.82%، بينما زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.59%، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.41%. كما سجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني ارتفاعًا هامشيًا في التعاملات المبكرة، متجاوزًا مستوى الاستقرار بقليل.