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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر: ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في جبين ووجدان كل مصري

الربان عمر صميدة،
الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

واضاف حزب المؤتمر ، إن ذكري هذا اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989  ، لافتا إلى أن عيد تحرير سيناء ، هو عيد لنا جميعا  يذكرنا دائما بأبطال القوات المسلحة، أبطال العزة والكرامة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أنصع ‏الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، واستعادة أرض الوطن وحماية تراب وطنهم بأرواحهم الطاهرة.


وأكد حزب المؤتمر ، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في جبين ووجدان كل مصري، وتظل قواتنا المسلحة مدرسة في هزيمة اليأس وقهر المستحيل، ومصدر فخرنا واعتزازنا وأساس نهضتنا وأمننا ، وسيظل الشعب المصري خلف قواته المسلحة داعما ومحبا وفخورا بها .


ووجه حزب المؤتمر ، تحية إجلال وتقدير وعرفان لأرواح جنود قواتنا المسلحة الذين تركوا أمامنا نموذجًا عظيمًا يحتذى به في كيفية العطاء وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم وبلدهم الغالي مصر العزيزة القوية ، قائلا : تحية لكل شهداء تراب هذا الوطن العظيم الذين ضحوا بأنفسهم ليبقي الوطن . 

المؤتمر عمر صميدة مجلس الشيوخ تحرير سيناء عيد تحرير سيناء

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