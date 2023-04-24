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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«شباب كفر الشيخ» تعلن عن رحلة الغردقة للطلائع مايو المقبل.. اعرف التفاصيل

الغردقة
الغردقة

أعلنت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن فتح باب الحجز لرحلة الغردقة للنشء من عمر  9 أعوام حتى 17 عاماً، بقيمة إشتراك 400 جنيه بعد تحرير الاستمارة المرفقة بالإعلان عبر الصفحة الرسمية للمديرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن آخر موعد للتسجيل هو 30 إبريل الجارى وتسديد المبلغ المحدد واستيفاء كافة المرفقات المطلوبة بمقر إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة  بحى الزهور مع الإلتزام بكافة الشروط، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم الرحلات للطلائع والشباب لتعريفهم بالمعالم السياحية في مصر وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم .

ويشارك طلائع محافظة كفر الشيخ، في فعاليات وبرامج الإدارة المركزية لتنمية النشء بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

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